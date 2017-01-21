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Юрий Гаврилов: конечно, Спартак" - фаворит. Но если начнет спотыкаться...
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне.
– Конечно, Спартак" - фаворит. Но если начнет спотыкаться, "Зенит" может его догнать. Да и о ЦСКА с "Краснодаром" забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали.
– Романцев заявил, что не будет разговаривать с Каррерой, пока тот не освоит русский. Разделяете мнение Олега Ивановича?
– Нет. Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка – это плюс.
– А для игроков?
– Тоже. Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами.
СЭ
– Конечно, Спартак" - фаворит. Но если начнет спотыкаться, "Зенит" может его догнать. Да и о ЦСКА с "Краснодаром" забывать не стоит. При удачном раскладе эти клубы тоже могут побороться за золотые медали.
– Романцев заявил, что не будет разговаривать с Каррерой, пока тот не освоит русский. Разделяете мнение Олега Ивановича?
– Нет. Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка – это плюс.
– А для игроков?
– Тоже. Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами.
СЭ
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