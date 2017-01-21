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Андрей Несмачный - Свидетель Иеговы: я понял, что мир Сатаны использовал меня (видео)

Бывший защитник киевского "Динамо" Андрей Несмачный рассказал о том, что футбол мешал его вере. Выступление Несмачного произошло еще в октябре, но только сейчас разошлось по сети.

"Несмотря на хорошие предложения от зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир Сатаны использовал меня, выжал как лимон. Забрав молодость и силы, предложил взамен фальшивые иллюзии успеха.

Только сейчас, служа Иегове, я испытываю настоящее счастье", - рассказал Несмачный.

ВИДЕО - здесь
Сегодня, 09:48
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16
(5)
№16 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 11:50) #
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online

То,что у них сейчас происходит,так и называется.
Регистрация: 11.08.2008
№15 Написал: FCSM78RUS (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Парни ну и жесть .... все эти секты можно приравнять к тероризму?


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сезон 2016-2017
1. Спартак Москва
2. Краснодар
3. Ростов
4.
Регистрация: 11.10.2016
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:24) #
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Он не Несмачный, а Невменячный.

Кстати подавляющее число сект на территории России возглавляют именно хохлы (помните солдата что расстрелял в Армении семью - он состоял в подобной секте, которой руководил просто махровый западэнец). Это у них такой "национальный бизнес" - букмекерки и секты - одни крадут деньги, другие разум у людей. Какие они работящие то!!!

Воры.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скиньте кто-нибудь в Инстаграм Леше Миранчуку, может задумается.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№12 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
по человечески - жаль.
но жалость - низкое чувство


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№11 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 10:41) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Karl XII
Побольше бы таких украинцев... овощных и е6анутых.


Может ты не в курсе шо именно эти сектанты составляли на майдане основу. Готовили их целенаправленно, имею "щастье" подобных в соседях над моей квартирой. Полнейший "сюр".
Регистрация: 18.02.2012
№10 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 10:39) #
  • +4
  •  (6)

Полюбасу им что-то сыпят в водопровод...., а здесь явный передоз...
Регистрация: 28.12.2015
№9 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (5)

Вот и этому башню снесло напрочь.
Регистрация: 3.04.2013
№8 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 10:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Если таким стал, изначально мозгов не было..
Регистрация: 31.10.2013
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ivasi
Зомби

секта. выкладывая подобные ролики зомбируют людей со слабой волей и больной психикой, на это и расчет.
зачем это здесь? и жирным выделили
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (4)

Что творится в киевском Динамо?Алиев бьёт жену и спился,этот бред несёт какой-то
Регистрация: 10.12.2015
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 10:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Этот уже вряд-ли излечим . Ведь даже дома , родители гонят эту пургу ! unamused
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:12) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: Karl XII
Побольше бы таких украинцев.

Куда уж больше?!!! Их уже пол-страны сектантов. По сравнению с ними даже ренегаты т.н. украинской псевдоправославой церкви и греко-католические униаты кажутся агнцами.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Karl XII (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (6)

Побольше бы таких украинцев... овощных и е6анутых.
Регистрация: 11.01.2017
№2 Написал: bugimen (Сегодня, 10:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
идиот
Регистрация: 28.01.2010
№1 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Зомби
Регистрация: 26.08.2010
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