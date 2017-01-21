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Александр Гладкий дал согласие на переход в "Аланьяспор"

Нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий согласился перейти в "Аланьяспор", информирует Sabah.

Сообщается, что форварда устроило предложение турецкого клуба, и в ближайшее время сделка будет оформлена. На приобретении 29-летнего украинца настаивал главный тренер "Аланьяспора" Хюсейин Калпар.
Сегодня, 09:59
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