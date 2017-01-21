Серхио Агуэро продлил свой контракт с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что аргентинский нападающий Серхио Агуэро продлил соглашение с "горожанами" до 2020 года.



"Агуэро уже продлил контракт с "Манчестер Сити". Он является нашим лучшим нападающим, он очень нужен команде, поэтому Серхио останется здесь на сколько сам пожелает", - передает слова Гвардиолы Mirror.