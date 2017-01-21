Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:35
Евгений Яблонский может перебраться в "Оренбург"
Евгений Яблонский может перебраться в "Оренбург"
Вчера 23:05
Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"
Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"
Вчера 23:05
Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА (2)
Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА (2)
Вчера 22:55
"Бавария" хочет выкупить права на Кингсли Комана
"Бавария" хочет выкупить права на Кингсли Комана
Вчера 22:48
Китайские клубы интересуются Эшли Янгом (3)
Китайские клубы интересуются Эшли Янгом (3)
Вчера 22:16
Александр Глеб может перейти в "Оренбург"
Александр Глеб может перейти в "Оренбург"
Вчера 21:29
Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
Джейк Ливермор стал игроком "Вест Бромвича"
Вчера 21:22
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере (25)
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере (25)
Вчера 21:08
Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве" (1)
Нобель Арустамян: слабо представляю, что Миранчук отработает свой контракт в "Локомотиве" (1)
Сергей Шавло: теперь у "Спартака" на некоторых позициях есть по 2-3 игрока
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал свое мнение по поводу зимних трансферов красно-белых.
"Пока все трансферные приобретения носили в какой-то мере с одной стороны точечный характер, с другой, как я уже недавно отмечал, были направлены на усиление качественного фонда игроков красно-белых. Теперь на некоторых позициях у "Спартака" есть по два, а то и по три игрока.
Возьмите ту же центральную зону обороны. Подписал новый контракт Боккетти, есть Кутепов, Таски, Маурисио… Меньшая конкуренция на флангах, хотя и тут с приходом Джикия, с применением различных тактических схем ситуация должна быть более стабильной и надежной", - цитирует Шавло "BobSoccer".
"Пока все трансферные приобретения носили в какой-то мере с одной стороны точечный характер, с другой, как я уже недавно отмечал, были направлены на усиление качественного фонда игроков красно-белых. Теперь на некоторых позициях у "Спартака" есть по два, а то и по три игрока.
Возьмите ту же центральную зону обороны. Подписал новый контракт Боккетти, есть Кутепов, Таски, Маурисио… Меньшая конкуренция на флангах, хотя и тут с приходом Джикия, с применением различных тактических схем ситуация должна быть более стабильной и надежной", - цитирует Шавло "BobSoccer".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.