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Сергей Шавло: теперь у "Спартака" на некоторых позициях есть по 2-3 игрока

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказал свое мнение по поводу зимних трансферов красно-белых.

"Пока все трансферные приобретения носили в какой-то мере с одной стороны точечный характер, с другой, как я уже недавно отмечал, были направлены на усиление качественного фонда игроков красно-белых. Теперь на некоторых позициях у "Спартака" есть по два, а то и по три игрока.

Возьмите ту же центральную зону обороны. Подписал новый контракт Боккетти, есть Кутепов, Таски, Маурисио… Меньшая конкуренция на флангах, хотя и тут с приходом Джикия, с применением различных тактических схем ситуация должна быть более стабильной и надежной", - цитирует Шавло "BobSoccer".
Теги: Шавло Спартак
Сегодня, 10:20
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(4)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: йцукенгшщзхъ
то есть по любому выйдет..

Действительно по-философски. smile


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: parus2nik
Главное,что бы количество в качество вышло..

Закон перехода количественных изменений в качественные в диалектике Гегеля и материалистической диалектике, а также ряде близких философских концепций — всеобщий закон развития природы, материального мира, человеческого общества и мышления..

то есть по любому выйдет..
Регистрация: 7.06.2016
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 10:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Главное,что бы количество в качество вышло..
Регистрация: 31.10.2013
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