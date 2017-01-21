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Луиш Нету: у нас очень сильная защита, мне со всеми комфортно играть

Защитник "Зенита" Луиш Нету высоко оценил уровень своих партнеров по обороне в стане сине-бело-голубых.

"Достаточно тяжелый сбор, очень много физической нагрузки. В то же время много матчей играем, стараемся выигрывать. Считаю, наша команда хорошо работает, хорошо реагирует на нагрузки, предлагаемые тренерским штабом. Будем продолжать работать в том же духе.

У нас очень сильный уровень обороны, сильный подбор игроков. Ломбертс - очень опытный игрок, очень долго в клубе находится. Йованович, наоборот, молодой, но в то же время качественный и хороший защитник.

С Кришито мне очень комфортно играть тоже, он универсальный игрок, может сыграть слева и в центре обороны. Новосельцев - тоже очень хороший игрок, но, к сожалению, он травмирован на этих сборах.

У нас очень сильная защита. Мне без разницы, с кем играть, со всеми комфортно", - цитирует португальца официальный сайт "Зенита".
Теги: Нету Зенит
Сегодня, 10:27
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