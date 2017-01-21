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"Рома" ведет переговоры о переходе Максима Малышева из "Шахтера"

Итальянская "Рома" инициировала переговоры по поводу трансфера полузащитника "Шахтера" Максима Малышева, информирует RAI.

Сообщается, что в приобретении украинца заинтересован главный тренер римлян Лучано Спаллетти. Сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.
Теги: Рома Шахтер
Сегодня, 10:32
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