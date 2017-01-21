"Рома" ведет переговоры о переходе Максима Малышева из "Шахтера"

Итальянская "Рома" инициировала переговоры по поводу трансфера полузащитника "Шахтера" Максима Малышева, информирует RAI.



Сообщается, что в приобретении украинца заинтересован главный тренер римлян Лучано Спаллетти. Сделка может быть оформлена уже на следующей неделе.