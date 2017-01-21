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"Оренбург" примет решение по новым игрокам 22 января
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин рассказал о том, когда могут быть подписаны соглашения с футболистами, которые находятся на просмотре.
"Первый сбор отлично проходит, в хороших условиях, команда вся на месте, кого хотели, на этом сборе посмотрели, имена называть не буду. Последняя игра будет сегодня, так что после нее можно будет делать выводы.
Команда проводит двухразовые занятия каждый день. Немножко, правда, огорчают результаты, например, матча с "Кайратом" (0:3). Есть моменты, над чем работать - для того и нужны сборы, чтобы учиться на своих ошибках, исправляться, двигаться вперед.
Думаю, все по плану будет. Мы пока не приняли решение, какие новички будут в команде. Время еще есть, думаю, 22 числа примем решение", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
"Первый сбор отлично проходит, в хороших условиях, команда вся на месте, кого хотели, на этом сборе посмотрели, имена называть не буду. Последняя игра будет сегодня, так что после нее можно будет делать выводы.
Команда проводит двухразовые занятия каждый день. Немножко, правда, огорчают результаты, например, матча с "Кайратом" (0:3). Есть моменты, над чем работать - для того и нужны сборы, чтобы учиться на своих ошибках, исправляться, двигаться вперед.
Думаю, все по плану будет. Мы пока не приняли решение, какие новички будут в команде. Время еще есть, думаю, 22 числа примем решение", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
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