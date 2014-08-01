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Александр Самедов: пока не говорил Каррере, что с детства болею за "Милан"

Новичок "Спартака" Александр Самедов рассказал, что очень ждет момента, когда выйдет в составе красно-белых на поле стадиона "Открытие-Арена".

"Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе "Локомотива". Не боюсь ли "теплого" приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение.

В команде меня встретили отлично, представили, все прошло позитивно. Пока не было времени поговорить с Каррерой отдельно, но, думаю, что все впереди. Уже успел провести несколько занятий вместе с новыми партнерами, и первое, что бросилось в глаза, - интенсивность: долгих объяснений нет, все происходит быстро. Также бросилось в глаза, что в "Спартаке" много техничных футболистов.

Для меня важно, что я перешел в новую команду аккурат к первому сбору и смогу пройти всю предсезонную подготовку, набрать кондиции. Главный тренер был заинтересован во мне - это самое главное, но пока я ему не говорил, что с детства болею за "Милан".

Кто из футболистов "Спартака" самый веселый? Пока я устал только от Андрея Ещенко. Он много шутит, веселый парень", - цитирует Самедова ТАСС.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 11:31
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(2)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Не открывается

Если пробелы появляются, то удали.


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Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Almaz (Сегодня, 11:40) #
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Цитата: Lokoflesh
http://cs6.pikabu.ru/images/b
ig_size_comm/2014-08_1/140715
89052371.jpeg

Не открывается
Регистрация: 29.07.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
http://cs6.pikabu.ru/images/b
ig_size_comm/2014-08_1/140715
89052371.jpeg


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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