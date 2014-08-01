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Александр Самедов: пока не говорил Каррере, что с детства болею за "Милан"
Новичок "Спартака" Александр Самедов рассказал, что очень ждет момента, когда выйдет в составе красно-белых на поле стадиона "Открытие-Арена".
"Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе "Локомотива". Не боюсь ли "теплого" приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение.
В команде меня встретили отлично, представили, все прошло позитивно. Пока не было времени поговорить с Каррерой отдельно, но, думаю, что все впереди. Уже успел провести несколько занятий вместе с новыми партнерами, и первое, что бросилось в глаза, - интенсивность: долгих объяснений нет, все происходит быстро. Также бросилось в глаза, что в "Спартаке" много техничных футболистов.
Для меня важно, что я перешел в новую команду аккурат к первому сбору и смогу пройти всю предсезонную подготовку, набрать кондиции. Главный тренер был заинтересован во мне - это самое главное, но пока я ему не говорил, что с детства болею за "Милан".
Кто из футболистов "Спартака" самый веселый? Пока я устал только от Андрея Ещенко. Он много шутит, веселый парень", - цитирует Самедова ТАСС.
"Это будет огромная разница по сравнению с тем, когда я играл там в составе "Локомотива". Не боюсь ли "теплого" приема болельщиков? Конечно, хотелось бы, чтобы фанаты восприняли мое возвращение нормально, буду стараться играть так, чтобы заслужить их расположение.
В команде меня встретили отлично, представили, все прошло позитивно. Пока не было времени поговорить с Каррерой отдельно, но, думаю, что все впереди. Уже успел провести несколько занятий вместе с новыми партнерами, и первое, что бросилось в глаза, - интенсивность: долгих объяснений нет, все происходит быстро. Также бросилось в глаза, что в "Спартаке" много техничных футболистов.
Для меня важно, что я перешел в новую команду аккурат к первому сбору и смогу пройти всю предсезонную подготовку, набрать кондиции. Главный тренер был заинтересован во мне - это самое главное, но пока я ему не говорил, что с детства болею за "Милан".
Кто из футболистов "Спартака" самый веселый? Пока я устал только от Андрея Ещенко. Он много шутит, веселый парень", - цитирует Самедова ТАСС.
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