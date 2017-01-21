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Геннадий Орлов: Семак ввел штрафы за мат, поддерживаю это решение двумя руками

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу решения главного тренера "Уфы" Сергея Семака ввести в команде штрафы за мат.

"Семак ввёл в "Уфе" штрафы за мат, и я поддерживаю это двумя руками. Я потому и рекомендовал его "Уфе", так как был убеждён, что он пойдёт на подобные поступки. Это пример для всех тренеров и команд", - цитирует Орлова "Эхо Москвы".
Теги: Орлов Семак Уфа
Сегодня, 11:39
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
я тоже ЗА
но есть такая тема...ее уже давно обсуждают.у нас многие игроки - будто им лет 15.ну не понимают они иначе.хотя вроде взрослые люди
а для некоторых, к сожалению, это вообще норма общения


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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