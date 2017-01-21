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Валерий Петраков: пока я остаюсь в "Томи"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков сообщил, что продолжит работу в томском клубе.

"У меня недавно был разговор с губернатором Томской области, который одновременно является президентом клуба (Сергеем Жвачкиным). Он заверил, что проблем не будет, и что он хочет продолжать со мной дальнейшее сотрудничество.

И у меня есть желание продолжить работу в клубе, поэтому я пока остаюсь", - цитирует Петракова ТАСС.
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 11:46
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