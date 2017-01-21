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Виктор Гончаренко: схему 3-5-2 мы пока тестируем (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тестировании новой игровой модели 3-5-2.

- Конечно, мы пока её тестируем, пробуем. В то же время остаётся прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас ещё достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории - считаю, что команда хорошо схватывает.

- Ребята говорят, что вы очень хорошо поясняете какие-то моменты, молодёжь даже за руку водите после тренировок. Как пришли к этому методу?

- Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку. Что касается молодёжи, то очень важно, чтобы они понимали своё место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели.



ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 11:59
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4
(1)
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
хотелось бы к такой тактике вернуться, но вопрос только в том, что нет столько в атакующей линии(


Как это нет??? Три напа есть, полузащитников с учетом перевода Фернандеса 8 получается, с ЦЗ больше проблем их всего 4 с учетом застывшего Игнашевича
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
Как там у классика? "что-то там мартышка, осел, козел, сливавший матчи тренеришка..." Короче, как вы, ребята, не садитесь, но надо было учиться играть раньше, сейчас уже поздно - вы полностью просрали команду всю, у вас ни одного нормального игрока. Одни старики и перехваленый истеричный воротчик, система подготовки молодняка развалена - причем самим владельцем клуба, тренеров нет уже сколько лет, сплошные "карманные". Взяли холопа, который вам матч слил откровенно? Наградили 30-ю серебряниками за усердие? И что? Команды как не было - так и нет, тренера нет, молодняка нет, болельщиков нет, спонсоров и денег нет. И НЕ БУДЕТ!

И это говорит болельщик команды, которая 15 лет ничего не выигрывает, в которой своих воспитанников нет почти,а если и есть, то те, кто футболистами стали в других командах и в которой тренера меняют чуть ли не каждый год. Да и на воротах целователь штанг. Вы чтоб на Акинфеева вякать, вырастите вратаря такого уровня (хотя какой там, купить и то не можете). А чтобы на тренера говорить, сначала пусть ваш тренер хоть что-то выиграет или почетный титул чемпионов первого круга совсем мозг затуманил?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:07) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как там у классика? "что-то там мартышка, осел, козел, сливавший матчи тренеришка..." Короче, как вы, ребята, не садитесь, но надо было учиться играть раньше, сейчас уже поздно - вы полностью просрали команду всю, у вас ни одного нормального игрока. Одни старики и перехваленый истеричный воротчик, система подготовки молодняка развалена - причем самим владельцем клуба, тренеров нет уже сколько лет, сплошные "карманные". Взяли холопа, который вам матч слил откровенно? Наградили 30-ю серебряниками за усердие? И что? Команды как не было - так и нет, тренера нет, молодняка нет, болельщиков нет, спонсоров и денег нет. И НЕ БУДЕТ!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
хотелось бы к такой тактике вернуться, но вопрос только в том, что нет столько в атакующей линии(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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