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Виктор Гончаренко: схему 3-5-2 мы пока тестируем (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тестировании новой игровой модели 3-5-2.
- Конечно, мы пока её тестируем, пробуем. В то же время остаётся прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас ещё достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории - считаю, что команда хорошо схватывает.
- Ребята говорят, что вы очень хорошо поясняете какие-то моменты, молодёжь даже за руку водите после тренировок. Как пришли к этому методу?
- Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку. Что касается молодёжи, то очень важно, чтобы они понимали своё место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели.
ПФК ЦСКА
- Конечно, мы пока её тестируем, пробуем. В то же время остаётся прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас ещё достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории - считаю, что команда хорошо схватывает.
- Ребята говорят, что вы очень хорошо поясняете какие-то моменты, молодёжь даже за руку водите после тренировок. Как пришли к этому методу?
- Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку. Что касается молодёжи, то очень важно, чтобы они понимали своё место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели.
ПФК ЦСКА
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