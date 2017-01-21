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Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился впечатлениями от возвращения в родной клуб.

"Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником. Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за "Спартак", но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему "Спартака" в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом - за основу; можно сказать, что я вернулся домой.

Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню.

Самое яркое воспоминание о "Спартаке"? В основной команде - это 2002 год, тогда тренером был Олег Романцев и он выпустил меня на поле в "Лужниках" в матче последнего тура (с "Торпедо", 0:1). В воротах играл Станислав Черчесов, а мы заняли в чемпионате третье место. В следующем году мы выиграли Кубок России - медаль у меня дома висит, а в 2004-м я провел в чемпионате России 29 игр, а также забил в Кубке УЕФА "Мальорке" своей первый гол за "Спартак".

Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что спартаковский дух потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.

Я не удивлен, что команда лидирует в чемпионате. Все складывается хорошо, в том числе за счет командного духа. Просто так лидерства не бывает, видно, что внутри команды хорошие отношения; но что-то, безусловно, нужно улучшать, - чтобы расти и двигаться к намеченной цели.

Пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов. Нам нужно будет выдать максимум, чтобы прийти к поставленной цели", - цитирует полузащитника ТАСС.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 12:07
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6
(3)
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Это дерзко, только один.

С треском влетит)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Один из 13 финалов Спартак точно проиграет)

Это дерзко, только один. smile


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Один из 13 финалов Спартак точно проиграет)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за "Спартак", но как игрок я состоялся именно здесь.

Ни хрена себе поворот.
Как вообще такое могет быть?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: GRON Москва (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Charodei
Просто у вас ослов его никогда не было, не знаете вы что это такое. Убогие. У гнидера деньги закончились и уже третьи и это только начало!

А про 13 финалов здорово сказано!
Регистрация: 10.06.2015
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:20) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Еще один фантазер...У них видимо в договоре у всех прописано,чтобы бред на счет духа и ты.д. нести на камеру...
Регистрация: 27.07.2013
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