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Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился впечатлениями от возвращения в родной клуб.
"Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником. Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за "Спартак", но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему "Спартака" в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом - за основу; можно сказать, что я вернулся домой.
Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню.
Самое яркое воспоминание о "Спартаке"? В основной команде - это 2002 год, тогда тренером был Олег Романцев и он выпустил меня на поле в "Лужниках" в матче последнего тура (с "Торпедо", 0:1). В воротах играл Станислав Черчесов, а мы заняли в чемпионате третье место. В следующем году мы выиграли Кубок России - медаль у меня дома висит, а в 2004-м я провел в чемпионате России 29 игр, а также забил в Кубке УЕФА "Мальорке" своей первый гол за "Спартак".
Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что спартаковский дух потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.
Я не удивлен, что команда лидирует в чемпионате. Все складывается хорошо, в том числе за счет командного духа. Просто так лидерства не бывает, видно, что внутри команды хорошие отношения; но что-то, безусловно, нужно улучшать, - чтобы расти и двигаться к намеченной цели.
Пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов. Нам нужно будет выдать максимум, чтобы прийти к поставленной цели", - цитирует полузащитника ТАСС.
"Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником. Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за "Спартак", но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему "Спартака" в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом - за основу; можно сказать, что я вернулся домой.
Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню.
Самое яркое воспоминание о "Спартаке"? В основной команде - это 2002 год, тогда тренером был Олег Романцев и он выпустил меня на поле в "Лужниках" в матче последнего тура (с "Торпедо", 0:1). В воротах играл Станислав Черчесов, а мы заняли в чемпионате третье место. В следующем году мы выиграли Кубок России - медаль у меня дома висит, а в 2004-м я провел в чемпионате России 29 игр, а также забил в Кубке УЕФА "Мальорке" своей первый гол за "Спартак".
Я думаю, что спартаковский дух был присущ команде во времена Олега Романцева и раньше. Я застал именно ту команду, которую тренировал Олег Иванович. Сказать, что спартаковский дух потерян, было бы некорректно, наверное, просто настали другие времена. Надеюсь, кто-нибудь сможет снова привить этот дух, который бы ощущали и игроки, и болельщики.
Я не удивлен, что команда лидирует в чемпионате. Все складывается хорошо, в том числе за счет командного духа. Просто так лидерства не бывает, видно, что внутри команды хорошие отношения; но что-то, безусловно, нужно улучшать, - чтобы расти и двигаться к намеченной цели.
Пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов. Нам нужно будет выдать максимум, чтобы прийти к поставленной цели", - цитирует полузащитника ТАСС.
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