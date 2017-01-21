Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" и Павел Яковлев расторгли контракт

Нападающий Павел Яковлев и ФК "Анжи" разорвали контракт по обоюдному согласию сторон, сообщил спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра.

"Яковлев покинул "Анжи". Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию", - цитирует Танцюру ТАСС.
Теги: Анжи Яковлев
Сегодня, 12:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.