Валерий Петраков: губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заверил, что долги "Томи" по заработной плате погасят в ближайшее время. Футболисты, тренеры и персонал клуба из Томска не получают зарплату с начала сезона.- Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов, — сообщил главный тренер "Томи" Валерий Петраков. — В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы "Томи" открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят.Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о состоянии команды и закрытии долгов. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата.