Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Петраков: губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заверил, что долги "Томи" по заработной плате погасят в ближайшее время. Футболисты, тренеры и персонал клуба из Томска не получают зарплату с начала сезона.

- Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов, — сообщил главный тренер "Томи" Валерий Петраков. — В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы "Томи" открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят.

Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о состоянии команды и закрытии долгов. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата.

ТАСС
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 12:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.