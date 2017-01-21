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Валерий Петраков: губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заверил, что долги "Томи" по заработной плате погасят в ближайшее время. Футболисты, тренеры и персонал клуба из Томска не получают зарплату с начала сезона.
- Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов, — сообщил главный тренер "Томи" Валерий Петраков. — В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы "Томи" открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят.
Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о состоянии команды и закрытии долгов. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата.
ТАСС
- Губернатор обещал, что в ближайшее время начнется погашение долгов, — сообщил главный тренер "Томи" Валерий Петраков. — В первую очередь тем ребятам, которые уже покинули команду, чтобы "Томи" открыли заявку для пополнения состава. Так что надеемся, что скоро все погасят.
Что касается потенциальных трансферов, то разговора с губернатором Томской области по этому проводу не было — был диалог только о состоянии команды и закрытии долгов. Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата.
ТАСС
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