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СМИ: агент Андреа Раноккии провел переговоры с "Зенитом"

Защитник "Интера" Андреа Раноккия может перейти в "Зенит", информирует Tuttosport.

Сообщается, что миланский клуб заинтересован в продаже Раноккии или в аренде с правом последующего выкупа. Агент 28-летнего итальянца уже провел раунд переговоров с представителями сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Интер
Сегодня, 12:56
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7
(2)
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: vermis_64
Итальянский защитник - это бренд!

http://football.sport-express
.ru/player/24632/seasons/2016
-2017/
195 рост...нехилый парниша


У нас лишних защей не бывает! laughing Хроническая болезнь. Так что я только - за!
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Итальянский защитник - это бренд!

http://football.sport-express
.ru/player/24632/seasons/2016
-2017/
195 рост...нехилый парниша


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Итальянский защитник - это бренд! blush Как "Мерс" среди авто!
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
защитник нужен...но кто этот Раноккия? Что за перец, кто знает?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: parus2nik
Сумлеваюсь, что Зенит его будет покупать..уж сколько 28-летних сватали в Зенит...Его же года через три за хорошую цену не продать..разве ,что в Китай..но там жесткий лимит ввели..на не азиатов...


Да задрали вы! Всё бабки, бабки, бабки! Это ж не банк всё таки! В футбол люди играть должны. В красивый, желательно.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Сумлеваюсь, что Зенит его будет покупать..уж сколько 28-летних сватали в Зенит...Его же года через три за хорошую цену не продать..разве ,что в Китай..но там жесткий лимит ввели..на не азиатов...
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:02) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Буратино есть, будет еще и Пиноккио laughing


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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