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"Крылья Советов" могут вернуть Павла Яковлева

Полузащитник Павел Яковлев может вернуться в "Крылья Советов", сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"Вероятность возвращения Яковлева в "Крылья Советов" существует", - цитирует Шляхтин ТАСС.

Напомним, Яковлев выступал за "Крылья Советов" трижды - в сезонах 2010, 2011/12 и 2015/16.
Теги: Крылья Советов Яковлев
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Хороший футболер..Краснодару не помешал бы..Тем более денег тратить не надо..на покупку свободный агент..
Регистрация: 31.10.2013
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