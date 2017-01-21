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"Крылья Советов" могут вернуть Павла Яковлева
Полузащитник Павел Яковлев может вернуться в "Крылья Советов", сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"Вероятность возвращения Яковлева в "Крылья Советов" существует", - цитирует Шляхтин ТАСС.
Напомним, Яковлев выступал за "Крылья Советов" трижды - в сезонах 2010, 2011/12 и 2015/16.
"Вероятность возвращения Яковлева в "Крылья Советов" существует", - цитирует Шляхтин ТАСС.
Напомним, Яковлев выступал за "Крылья Советов" трижды - в сезонах 2010, 2011/12 и 2015/16.
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