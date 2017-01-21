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"Анжи": предложили Яковлеву пойти на понижение зарплаты, он не согласился
"Анжи" предложил нападающему Павлу Яковлеву пойти на понижение зарплаты, но в итоге футболист решил покинуть махачкалинский клуб, сообщил руководитель пресс-службы клуба Айдемир Даганов.
"Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от "Крыльев Советов", поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком", - цитирует Даганова "Р-Спорт".
"Мы предложили Яковлеву пойти на понижение, он был готов на этот вариант, но в дело вмешался агент игрока, к тому же он имел предложения от других клубов, в частности, от "Крыльев Советов", поэтому состоялся разговор о переходе в самарский клуб, и мы по обоюдному согласию расторгли контракт с игроком", - цитирует Даганова "Р-Спорт".
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