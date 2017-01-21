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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" ведут переговоры о переходе Джо Харта

"Ливерпуль" начал переговоры с "Манчестер Сити" о возможности приобретения летом вратаря Джо Харта, сообщает Metro.

С начала нынешнего сезона Харт выступает на правах аренды за "Торино". Контракт Харта с "Манчестер Сити", который выплачивает большую часть зарплаты во время его аренды в итальянском клубе, истекает летом 2017 года.

Газета.ru
Теги: Харт Ливерпуль
Сегодня, 13:40
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