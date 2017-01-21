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Тарас Степаненко: стиль Паулу Фонсеки отличается от тех наставников, с которыми я работал
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о работе на первом сборе донецкой команды.
"Занимаемся в режиме двухразовых тренировок. Постоянно идет нагрузка с мячами в сочетании с фитнесом. Сессии проходят в очень интенсивном темпе. За неделю уже чувствуется усталость. А это значит, что загрузили нас неплохо. Первые пять дней всегда самые тяжелые, после этого организм начинает привыкать. Сейчас ребята на крепатуру мышц вроде бы не жалуются, и постепенно мы входим в ритм.
Стиль Паулу Фонсеки немного отличается от тех наставников, с которыми я работал раньше. С первого дня мы занимаемся только с мячами, без какой-то особой аэробной работы. Все построено на игровых упражнениях и тактических занятиях. То есть отрабатываем на тренировках то, что наставники требуют от нас в игре",– цитирует Степаненко официальный сайт "Шахтера".
"Занимаемся в режиме двухразовых тренировок. Постоянно идет нагрузка с мячами в сочетании с фитнесом. Сессии проходят в очень интенсивном темпе. За неделю уже чувствуется усталость. А это значит, что загрузили нас неплохо. Первые пять дней всегда самые тяжелые, после этого организм начинает привыкать. Сейчас ребята на крепатуру мышц вроде бы не жалуются, и постепенно мы входим в ритм.
Стиль Паулу Фонсеки немного отличается от тех наставников, с которыми я работал раньше. С первого дня мы занимаемся только с мячами, без какой-то особой аэробной работы. Все построено на игровых упражнениях и тактических занятиях. То есть отрабатываем на тренировках то, что наставники требуют от нас в игре",– цитирует Степаненко официальный сайт "Шахтера".
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