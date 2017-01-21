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Жозе Моуринью: мы не собираемся играть, лишь бы продлить нашу беспроигрышную серию
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча со "Сток Сити" в рамках 22-го тура АПЛ заявил, что его не беспокоит беспроигрышная серия команды из 12 игр.
"Я не беспокоюсь о нашей серии. Мы не собираемся играть лишь бы дотянуть ее до 18 или 20. Мы играем, чтобы завоевывать трофеи. Если мы проигрываем, то проигрываем, и любая серия прерывается", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".
"Я не беспокоюсь о нашей серии. Мы не собираемся играть лишь бы дотянуть ее до 18 или 20. Мы играем, чтобы завоевывать трофеи. Если мы проигрываем, то проигрываем, и любая серия прерывается", - передает слова Моуринью пресс-служба "МЮ".
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