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Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Андрей Лунев и Артем Дзюба начнут матч против "Чанчунь Ятай" с первых минут
"Зенита" определился со стартовым составом на заключительный матч первых тренировочных сборов против клуба "Чанчунь Ятай".
В воротах сыграет Андрей Лунев, в обороне - Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито и Юрий Жирков, в полузащите - Хави Гарсия (капитан команды), Эрнани, Павел Могилевец, Роберт Мак и Йоан Молло, в нападении — Артем Дзюба.
ФК "Зенит"
В воротах сыграет Андрей Лунев, в обороне - Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито и Юрий Жирков, в полузащите - Хави Гарсия (капитан команды), Эрнани, Павел Могилевец, Роберт Мак и Йоан Молло, в нападении — Артем Дзюба.
ФК "Зенит"
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