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Андрей Лунев и Артем Дзюба начнут матч против "Чанчунь Ятай" с первых минут

"Зенита" определился со стартовым составом на заключительный матч первых тренировочных сборов против клуба "Чанчунь Ятай".

В воротах сыграет Андрей Лунев, в обороне - Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито и Юрий Жирков, в полузащите - Хави Гарсия (капитан команды), Эрнани, Павел Могилевец, Роберт Мак и Йоан Молло, в нападении — Артем Дзюба.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 14:37
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12
(0)
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Супер-Артур!!! blush


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Менталитет румынов мне малость знаком. Игроманы и немного понтарезы.

возможно...но здесь понты нипричём, наверное хочет больше играть чтоб смотреть в реальном деле новичков прежде всего, чтоб прикинуть основу, ЛЕ у нас скоро


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:44) #
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Цитата: utekay
да вот тебя ждал

Шо, опять ваши играют?
Меня в принципе Луческу в этом плане не удивляет. Менталитет румынов мне малость знаком. Игроманы и немного понтарезы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Что ты сам собой тут общаешься, Костья? Бухой , что ли?Зиг Хайль!

да вот тебя ждал, Серый...прювет! smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пора Лодыгину другой клуб искать, не верит ему румын....
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:37) #
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Цитата: utekay
http://fc-zenit.ru/tv/now/

Мак! 1-0!

Что ты сам собой тут общаешься, Костья? Бухой , что ли?

Зиг Хайль!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
http://fc-zenit.ru/tv/now/

Мак! 1-0!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 15:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
Только вместо Анюкова - Смольников,

Только будет ли Смольников.. Он ещё ни одного матча не сыграл. confused
Регистрация: 19.11.2009
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 2846241
Слесарь,спрошу в твоём стиле:А когда с Суньхуньвчай играть будут.гы?

smile вот чумаход ночлежный то...спецом зарегинился чтоб вопрос мне задать, комментарий №1 laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: 2846241 ночлежка (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
utekay

Слесарь,спрошу в твоём стиле:А когда с Суньхуньвчай играть будут.гы?
Регистрация: 21.01.2017
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
вместо Могилевца - Жулиано

а по-моему Луческу на Могилевца расчитывает


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 14:42) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
состав близок к оптимальному стартовому для чемпа на данный момент. Только вместо Анюкова - Смольников, вместо Могилевца - Жулиано, ну и Кокорин\Шатов вместо кого-то из пары Мак-Молло, чтобы вписаться в лимит
Регистрация: 16.03.2010
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