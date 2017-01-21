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Валерий Петраков: "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал, что клуб не будет сниматься с чемпионата России.

"Пока шансы есть, будем бороться за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Думаю, что "Томь" не будет сниматься с этого чемпионата", – цитирует Петракова ТАСС.
Теги: Томь Петраков
Сегодня, 14:53
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