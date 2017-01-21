Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ростов" определился с датами контрольных матчей

"Ростов" определился с соперниками на втором подготовительном сборе, который пройдёт в Турции.

Команда будет тренироваться с 25 января по 6 февраля. На втором сборе "Ростов" проведет контрольные игры с венской "Аустрией" (28 января) и болгарским "Локомотивом" из Пловдива (3 февраля). Также российская команда сыграет со словацкой "Жилиной" (31 января) и норвежским "Тромсе" (6 февраля).

ФК "Ростов"
Теги: Ростов
Сегодня, 14:58
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.