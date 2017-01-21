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Магомед Оздоев: еще давно приснилось, что Семин вернется в "Локо"
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев считает, что у Юрия Семина должно получиться в «Локомотиве».
- Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?
- Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.
- Некоторые считают, что время Семина ушло.
- Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.
- В жизни часто общаетесь с ним?
- Редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий Семин – один из трех тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Другие два – это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском «Динамо» с Семиным, и Ринат Билялетдинов.
Советский спорт
- Сейчас в «Локо» работает Юрий Семин, который заметил вас в «Локомотиве» в свое время. Перед его назначением вы сказали, что видели сон, в котором Юрий Палыч вновь вернулся в «Локо». Правда?
- Честно, не знал ничего о том, возвращается ли Палыч в «Локомотив». Приснился вот такой сон, написал об этом в твиттер, а после этого мне стали писать, что это правда. Но еще ничего не было объявлено. Сны футбольные порой снятся. Но этот был каким-то странным. Будто мы разговариваем, а он мне говорит: «Мне предложили вернуться в «Локо». Вот думаю, соглашаться?». А я сказал, что, наверное, надо.
- Некоторые считают, что время Семина ушло.
- Никогда его время не уйдет. Он понимает все тренды жизни. Если вы увидите Юрия Палыча в жизни, то подумаете, что ему не столько лет, сколько есть на самом деле.
- В жизни часто общаетесь с ним?
- Редко. Понимаю, он занятой человек, не хочется его тревожить лишний раз. Но когда встречаемся где-то, могу спросить что-нибудь, что меня беспокоит, посоветоваться. Юрий Семин – один из трех тренеров, которые сыграли огромную роль в моей жизни. Другие два – это Борис Игнатьев, который, кстати, познакомил меня в киевском «Динамо» с Семиным, и Ринат Билялетдинов.
Советский спорт
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