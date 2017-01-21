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Агент: ЦСКА не планирует возвращать Сергея Ткачева из аренды

ЦСКА не собирается досрочно возвращать полузащитника Сергея Ткачева, который находится в аренде в самарских "Крыльях Советов", сообщил агент игрока Владимир Дейнека.

"Ткачев останется в "Крыльях" до конца арендного соглашения. Мы разговаривали с руководством ЦСКА и совместно приняли такое решение. В будущем, насколько мне известно, Гончаренко рассчитывает на полузащитника", - цитирует Дейнеку ТАСС.
Теги: ЦСКА Ткачев
Сегодня, 15:27
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№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 16:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: сектант
Нахер покупали?

Так бесплатно же взяли. Тем же Крыльям потом за лям продадим smile
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:07) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нахер покупали?
Регистрация: 3.11.2016
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