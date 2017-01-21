Лассана Диарра близок к переходу в "Валенсию"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра близок к переходу в испанскую "Валенсию", передает Footmercato.



Сообщается, что французский футболист уже провел переговоры с представителями "летучих мышей". О трансфере Диарра будет объявлено официально в ближайшее время.