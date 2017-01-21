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Дмитрий Гунько станет преемником Евгения Бушманова в "Спартаке-2"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов и члены его штаба попрощались с командой после товарищеского матча с "Велесом".

Как сообщает "СЭ", его преемником станет Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший молодежную команду красно-белых.
Теги: Гунько Спартак-2
Сегодня, 15:59
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