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Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
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12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Дмитрий Гунько станет преемником Евгения Бушманова в "Спартаке-2"
Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов и члены его штаба попрощались с командой после товарищеского матча с "Велесом".
Как сообщает "СЭ", его преемником станет Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший молодежную команду красно-белых.
Как сообщает "СЭ", его преемником станет Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший молодежную команду красно-белых.
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