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"Интер" просит за Ивана Перишича за 40 миллионов евро

"Интер" выставил ценник для заинтересованных клубов, которые хотят переманить полузащитника команды Ивана Перишича, сообщает Football Italia.

Летом "интуристы" готовы продать футболиста за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрока могут приобрести "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
Теги: Интер Трансферы
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы мы в его покупку вложили деньги


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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