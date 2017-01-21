"Интер" просит за Ивана Перишича за 40 миллионов евро

"Интер" выставил ценник для заинтересованных клубов, которые хотят переманить полузащитника команды Ивана Перишича, сообщает Football Italia.



Летом "интуристы" готовы продать футболиста за 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрока могут приобрести "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".