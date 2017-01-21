Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александер Исак может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Нападающий АИКа Александер Исак близок к трансферу в дортмундскую "Боруссию", сообщает Aftonbladet.

Немецкому клубу удалось перебить предложение мадридского "Реала", который также заинтересован в услугах игрока. Издание сообщает, что трансфер игрока будет стоит "шмелям" около 9 миллионов евро.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 16:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.