Эмре Джан может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Corriere dello Sport.



Итальянский клуб не делает секрета в своей заинтересованности в игроке, которого пытался приобрести еще в летнее трансферное окно.



"Ювентус" отправил в Ливерпуль несколько скаутов, чтобы они вновь оценили игру немецкого футболиста в ближайших матчах.