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Эмре Джан может перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан попал в сферу интересов "Ювентуса", сообщает Corriere dello Sport.

Итальянский клуб не делает секрета в своей заинтересованности в игроке, которого пытался приобрести еще в летнее трансферное окно.

"Ювентус" отправил в Ливерпуль несколько скаутов, чтобы они вновь оценили игру немецкого футболиста в ближайших матчах.
Теги: Ливерпуль Ювентус
Сегодня, 16:48
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