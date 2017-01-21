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Находящийся на просмотре в ЦСКА Джафар сыграет с "Воленом" с первых минут

Московский ЦСКА представил стартовый состав на контрольный матч со швейцарской командой "Волен".

С первых минут у "армейцев" на поле появится находящийся на просмотре Джафар.

Находящийся на просмотре в ЦСКА Джафар сыграет с "Воленом" с первых минут
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:04
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10
(1)
№10 Написал: Sergant (Сегодня, 18:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
А вас в трёх подряд до этого laughing
Регистрация: 15.12.2016
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: НиколайРудинский
вы для начало обыграйте ,а потом говорите

А в крайней игре вас не отодрали ?
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (1)

SPV,
вы для начало обыграйте ,а потом говорите
Регистрация: 26.02.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
Нищеброды уже Джаффаров и Рамшудов скупают

Да это уже и не смешно, с такими трансферами дерби потеряет какую либо интригу
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:32) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нищеброды уже Джаффаров и Рамшудов скупают
жирный передаст юмори smile


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: скальп (Сегодня, 17:27) #
  • -2
  •  (6)

фотка в схеме умиляет,Гинеру осталось только Аладина на просмотр взять))
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (2)

А что за Алладин вместо фото?))
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: пончевед (Сегодня, 17:26) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: SPV
Ну и где наигрываемые 3-5-2?

шутишь?они на 10-0-0 молятся.с их то составчиком
Регистрация: 6.09.2011
№2 Написал: Sergant (Сегодня, 17:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
Завтра приходи
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и где наигрываемые 3-5-2?
Регистрация: 2.02.2012
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