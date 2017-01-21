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18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
13:25
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12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
"Эспаньол" дома переиграл "Гранаду"
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" одержал победу над "Гранадой".
Чемпионат Испании
19 тур
"Эспаньол" - "Гранада" 3:1
Голы: Рейес, 12 (пен.), Пьятти, 33, Наварро, 48 - Перейра, 24
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Наварро, Хурадо, Лопес, Фуэго, Рейес (Севилья, 81), Пьятти, Перес (Рока, 75), Морено
"Гранада": Очоа, Фулкье, Табану (Габриэл, 46), Ингасон, Ломбан, Крхин (Буэно, 77), Сампер, Перейра, Малль, Бога (Понсе, 46), Кравец
Предупреждения: Ингасон, 19, Фулкье, 49, Перейра, 90+2
Чемпионат Испании
19 тур
"Эспаньол" - "Гранада" 3:1
Голы: Рейес, 12 (пен.), Пьятти, 33, Наварро, 48 - Перейра, 24
"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Наварро, Хурадо, Лопес, Фуэго, Рейес (Севилья, 81), Пьятти, Перес (Рока, 75), Морено
"Гранада": Очоа, Фулкье, Табану (Габриэл, 46), Ингасон, Ломбан, Крхин (Буэно, 77), Сампер, Перейра, Малль, Бога (Понсе, 46), Кравец
Предупреждения: Ингасон, 19, Фулкье, 49, Перейра, 90+2
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