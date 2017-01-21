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"Эспаньол" дома переиграл "Гранаду"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" одержал победу над "Гранадой".

Чемпионат Испании

19 тур

"Эспаньол" - "Гранада" 3:1

Голы: Рейес, 12 (пен.), Пьятти, 33, Наварро, 48 - Перейра, 24

"Эспаньол": Лопес, Кариколь, Рейес, Наварро, Хурадо, Лопес, Фуэго, Рейес (Севилья, 81), Пьятти, Перес (Рока, 75), Морено

"Гранада": Очоа, Фулкье, Табану (Габриэл, 46), Ингасон, Ломбан, Крхин (Буэно, 77), Сампер, Перейра, Малль, Бога (Понсе, 46), Кравец

Предупреждения: Ингасон, 19, Фулкье, 49, Перейра, 90+2
Теги: Эспаньол Гранада
Сегодня, 17:05
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