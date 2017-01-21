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18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
13:25
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
"Ливерпуль" на своем поле уступил "Суонси"
"Суонси" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль".
Чемпионат Англии
22 тур
"Ливерпуль" - "Суонси Сити" 2:3
Гол: Фирмино, 55, 69 - Льоренте, 48, 52, Тор Сигурдссон, 74
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Вейналдум (Матип, 90+4), Джан (Ориги, 71), Коутиньо (Старридж, 57), Лаллана, Фирмино
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон (Ранхель, 79), Фернандес, Моусон, Кэрролл, Фер (Фултон, 90+4), Корк, Рутледж, Тор Сигурдссон, Льоренте (Гонсалес, 85)
Предупреждения: Клаван, 36, Фер, 90
Чемпионат Англии
22 тур
"Ливерпуль" - "Суонси Сити" 2:3
Гол: Фирмино, 55, 69 - Льоренте, 48, 52, Тор Сигурдссон, 74
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Вейналдум (Матип, 90+4), Джан (Ориги, 71), Коутиньо (Старридж, 57), Лаллана, Фирмино
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон (Ранхель, 79), Фернандес, Моусон, Кэрролл, Фер (Фултон, 90+4), Корк, Рутледж, Тор Сигурдссон, Льоренте (Гонсалес, 85)
Предупреждения: Клаван, 36, Фер, 90
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