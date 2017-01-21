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"Ливерпуль" на своем поле уступил "Суонси"

"Суонси" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

22 тур

"Ливерпуль" - "Суонси Сити" 2:3

Гол: Фирмино, 55, 69 - Льоренте, 48, 52, Тор Сигурдссон, 74

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Вейналдум (Матип, 90+4), Джан (Ориги, 71), Коутиньо (Старридж, 57), Лаллана, Фирмино

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Ольссон (Ранхель, 79), Фернандес, Моусон, Кэрролл, Фер (Фултон, 90+4), Корк, Рутледж, Тор Сигурдссон, Льоренте (Гонсалес, 85)

Предупреждения: Клаван, 36, Фер, 90
Теги: Ливерпуль Суонси
Сегодня, 17:36
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