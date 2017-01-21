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18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
13:25
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Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
"Зенит" благодаря дублю Юсупова разгромил "Чанчунь Ятай"
"Зенит" в товарищеском матче нанес крупное поражение китайскому "Чанчунь Ятай" – 4:0.
Товарищеский матч
"Зенит" (Россия) – "Чанчунь Ятай" (Китай) – 4:0
Голы: Мак, 14 (1:0). Юсупов, 48 (2:0). Кокорин, 55 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).
Нереализованный пенальти: Джорджевич, 59 (вратарь).
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Анюков (Зуйков, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Хави Гарсия (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Могилевец (Цаллагов, 46), Мак (Юсупов, 46), Дзюба (Кокорин, 46).
Товарищеский матч
"Зенит" (Россия) – "Чанчунь Ятай" (Китай) – 4:0
Голы: Мак, 14 (1:0). Юсупов, 48 (2:0). Кокорин, 55 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).
Нереализованный пенальти: Джорджевич, 59 (вратарь).
"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Анюков (Зуйков, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Хави Гарсия (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Могилевец (Цаллагов, 46), Мак (Юсупов, 46), Дзюба (Кокорин, 46).
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