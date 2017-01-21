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"Зенит" благодаря дублю Юсупова разгромил "Чанчунь Ятай"

"Зенит" в товарищеском матче нанес крупное поражение китайскому "Чанчунь Ятай" – 4:0.

Товарищеский матч

"Зенит" (Россия) – "Чанчунь Ятай" (Китай) – 4:0

Голы: Мак, 14 (1:0). Юсупов, 48 (2:0). Кокорин, 55 (3:0). Юсупов, 67 (4:0).

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 59 (вратарь).

"Зенит": Лунев (Лодыгин, 46), Анюков (Зуйков, 46), Кришито (Ломбертс, 46), Нету (Йованович, 46), Жирков (Чернов, 46), Молло (Джорджевич, 46), Хави Гарсия (Мусаев, 46), Эрнани (Лесовой, 62), Могилевец (Цаллагов, 46), Мак (Юсупов, 46), Дзюба (Кокорин, 46).
Теги: Зенит
Сегодня, 17:36
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7
(1)
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
Лесовой это чума, надеюсь парень не затеряется!!!

Зуйков и Чернов тоже хорошие ребята


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:04) #
  • +2
  •  (2)

Почему фамилия "суперзвезд" всегда подчёркнута? Все и так знают, что это "суперзвезды"...((
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Лесовой это чума, надеюсь парень не затеряется!!!
Регистрация: 10.07.2009
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 17:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
полное неуважение к соперникам - где состав , запасные,тренер?

Странно... А кто-нибудь вообще читает (и ЗАПОМИНАЕТ?!) китайские имена?...
Регистрация: 12.08.2012
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Второй состав порадовал, новички хорошо сыграли, в отличии от первого тайма. Стартовый, чтобы за голову взялись и не филонили, надо напугать отправкой в спортак, те рады будут любой халяве, согласятся даже на Дзюбу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 17:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю зачем Зениту Дзюба. Это пустое место. Он ничего не может создать, не имея ни скорости, ни обводки, ни техники. Настоящий балласт для команды. Как завидую Спартаку, что он избавился от такого игрока. Браво Спартак!
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:42) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
"Чанчунь Ятай"

полное неуважение к соперникам - где состав , запасные,тренер?


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
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