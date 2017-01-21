Клаудио Маркизио не сыграет с "Лацио"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио не сыграет в завтрашнем матче своей команды против "Лацио", сообщает Football Italia.



Хавбек вернется к тренировкам в общей группе в среду.