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Клаудио Маркизио не сыграет с "Лацио"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио не сыграет в завтрашнем матче своей команды против "Лацио", сообщает Football Italia.

Хавбек вернется к тренировкам в общей группе в среду.
Теги: Маркизио Лацио Ювентус
Сегодня, 18:09
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