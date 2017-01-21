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Евгений Луценко, скорее всего, перейдет в тульский "Арсенал"

Нападающий "Динамо" Евгений Луценко продолжит карьеру в тульском "Арсенале", сообщает "Спорт-Экспресс".

Форвард может отправиться на второй тренировочный сбор команды РФПЛ.
Теги: Арсенал Тула Динамо Трансферы
Сегодня, 18:54
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