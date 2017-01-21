Симоне Индзаги: "Ювентус" будет, как раненый зверь

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился мнением по поводу предстоящего матча своей команды против туринского "Ювентуса".



"Мы знаем, что нас ожидает сложная игра. "Ювентус" будет, как раненый зверь, после поражения от "Фиорентины". Но "Лацио" сыграет в атакующий футбол. Я видел, как мотивированы мои футболисты. Мы можем показать нашу игру. Мы понимаем, что "Ювентус" выиграл последние 28 матчей на своем поле, но нет ничего невозможного. Мы убеждены, что добьемся хорошего результата", - цитирует Индзаги Football Italia.