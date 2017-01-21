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Лучано Спаллетти: Раджа Найнгголан играет, как Поль Погба

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти сравнил полузащитника своей команды Раджа Наингголлана с хавбеком "Манчестера Юнайтед" Полем Погба.

"Раджа Наингголан играет, как Поль Погба. Он является отличным игроком, который сочетает в себе качества многих других футболистов. Он сделан из различных свойств других игроков. Единственное его отличие от Погба - это возраст. А те вещи, которые они делают на поле, заслуживают сравнения", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Теги: Спаллетти Наингголан Рома Погба
Сегодня, 19:18
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