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ЦСКА разгромил клуб второго швейцарского дивизиона

ЦСКА в контрольном матче разгромил клуб второго по силе швейцарского дивизиона - "Волен".

Товарищеский матч

ЦСКА - "Волен" 3:0

Гол: Ионов, 35, 49, Жамалетдинов, 65

ЦСКА: Помазун, Щенников, Набабкин, Васин, Олейников, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Жамалетдинов, Ионов, Траоре.

"Волен": Тахирай, Кастроман, Муслин (Поюк, 70), Бичвич, Камбер, Пакор (Сефели, 70), Тадич (Дангубич, 74), Штагель, фон Нидехаузер, Лузли, Шмид (Джампа, 74)
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:22
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(3)
№10 Написал: casabl (Сегодня, 20:11) #
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3:0 Атлетико, Реал - да это разгром. Кто пёрнул новость?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:06) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Веня Ерофеев
А Джафар ему помогал? Скажите кто нибудь кто такой Джафар?

Ирисметов)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
ЦСКА набирает ход ! smile
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:59) #
  • +1
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: TAJIRAT
траоре стоял в воротах

А Джафар ему помогал? Скажите кто нибудь кто такой Джафар?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: Sergant (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Sidhe,
чмо тупорылое ты, за "Воллен" играл экс-игрок "Санкт-Галлена". Да, того самого , свинья laughing
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: TAJIRAT татарстан (Сегодня, 19:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
траоре стоял в воротах
Регистрация: 12.02.2011
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:50) #
  • -3
  •  (5)

Судя по отчету, Траоре и в товарняке со втордивом Двужопинска все такойй же Л'осел smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Завтра будет второй состав играть в другой расстановке- Ганчаренко в интервью говорил- (на оф. сайте)
Регистрация: 21.03.2010
№2 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 19:27) #
  • +1
  •  (11)

разгромил,!? крупно выиграл. smile
Регистрация: 12.07.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:23) #
  • +1
  •  (1)

Че без замен отбегали? Сегодня ещё один товарняк что ли?
Регистрация: 28.12.2015
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