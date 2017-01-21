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18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (1)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (1)
18:13
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Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
13:25
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Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Вердер", "Шальке" выиграл у "Ингольштадта"
Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Германии обыграла "Вердер" – 2:1.
Чемпионат Германии
17-й тур
"Шальке" - "Ингольштадт" - 1:0
Гол: Бургшталлер, 90+2.
"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Аого (Коноплянка, 85), Майер (Авдияй, 67), Гайс (Бургшталлер, 46), Горецка, Шепф.
"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Хадергьонай, Гросс (Юнг, 75), Коэн, Моралес, Рожер, Леки, Лескано (Лайперц, 90+1).
Предупреждение: Настасич, 79.
"Дармштадт" - "Боруссия" М - 0:0
"Дармштадт": Эссер, Холланд, Милошевич, Айтач Сулу, Гувара, Розенталь (Нимайер, 70), Вранчич (Юнгвирт, 82), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Чолак (Шипплок, 89).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Крамер, Хофманн (Хан, 70), Дахуд, Раффаэл (Симакала, 80), Штиндль, Азар.
Предупреждения: Янчке, 59. Нимайер, 90.
"Вольфсбург" - "Гамбург" - 1:0
Гол: Гомес, 83 (1:0).
"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Родригес, Луиз Густаву, Гилавоги, Калиджури (Виейринья, 69), Юнус Малли (Майораль, 80), Зегуйн, Герхардт, Гомес, Нтеп Мадиба (Блащиковски, 89).
"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек (Грегорич, 84), Дуглас Сантос, Экдаль, Холтби, Мюллер, Костич, Вуд.
Предупреждения: Экдаль, 28. Бенальо, 33. Острцолек, 37. Луиз Густаву, 85.
Удаление: Экдаль (Гамбург), 33.
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2
Голы: Вагнер, 47 (0:1). Крамарич, 64 (0:2).
"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис (Бобадилья, 65), Гауэлеув, Макс, Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 73), Ку Джа Чхоль (Кор, 46), Шмид, Чи Дон Вон.
"Хоффенхайм": Бауманн, Зюле, Хюбнер, Руди, Фогт, Цубер, Демирбай (Шер, 74), Амири (Полански, 87), Окс (Крамарич, 46), Вагнер, Ут.
Предупреждения: Стафилидис, 10. Демирбай, 15. Окс, 21. Зюле, 36. Ку Джа Чхоль, 39. Кор, 51. Шер, 90.
"Вердер" - "Боруссия" Д - 1:2
Голы: Шюррле, 5 (0:1). Бартельс, 59 (1:1). Пищек, 71 (1:2).
"Вердер": Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Фриц (Кайнц, 80), Бартельс, Делэйни, Гнабри (Велькович, 27), Бауэр, Писарро (Видвальд, 42), Крузе.
"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Дурм, 46), Гинтер, Кастро (Рафаэл Геррейру, 70), Кагава, Шюррле, Ройс (Дембеле, 70), Вайгль, Пулишич.
Предупреждения: Бауэр, 19. Шюррле, 43. Делэйни, 76. Гарсия, 84.
Удаление: Дробны, 39.
Чемпионат Германии
17-й тур
"Шальке" - "Ингольштадт" - 1:0
Гол: Бургшталлер, 90+2.
"Шальке": Ферманн, Налду, Хеведес, Настасич, Колашинац, Шупо-Мотинг, Аого (Коноплянка, 85), Майер (Авдияй, 67), Гайс (Бургшталлер, 46), Горецка, Шепф.
"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Хадергьонай, Гросс (Юнг, 75), Коэн, Моралес, Рожер, Леки, Лескано (Лайперц, 90+1).
Предупреждение: Настасич, 79.
"Дармштадт" - "Боруссия" М - 0:0
"Дармштадт": Эссер, Холланд, Милошевич, Айтач Сулу, Гувара, Розенталь (Нимайер, 70), Вранчич (Юнгвирт, 82), Хеллер, Сиригу, Гондорф, Чолак (Шипплок, 89).
"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке, Вестергорд, Кристенсен, Крамер, Хофманн (Хан, 70), Дахуд, Раффаэл (Симакала, 80), Штиндль, Азар.
Предупреждения: Янчке, 59. Нимайер, 90.
"Вольфсбург" - "Гамбург" - 1:0
Гол: Гомес, 83 (1:0).
"Вольфсбург": Бенальо, Брума, Родригес, Луиз Густаву, Гилавоги, Калиджури (Виейринья, 69), Юнус Малли (Майораль, 80), Зегуйн, Герхардт, Гомес, Нтеп Мадиба (Блащиковски, 89).
"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Сакаи, Острцолек (Грегорич, 84), Дуглас Сантос, Экдаль, Холтби, Мюллер, Костич, Вуд.
Предупреждения: Экдаль, 28. Бенальо, 33. Острцолек, 37. Луиз Густаву, 85.
Удаление: Экдаль (Гамбург), 33.
"Аугсбург" - "Хоффенхайм" - 0:2
Голы: Вагнер, 47 (0:1). Крамарич, 64 (0:2).
"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Стафилидис (Бобадилья, 65), Гауэлеув, Макс, Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 73), Ку Джа Чхоль (Кор, 46), Шмид, Чи Дон Вон.
"Хоффенхайм": Бауманн, Зюле, Хюбнер, Руди, Фогт, Цубер, Демирбай (Шер, 74), Амири (Полански, 87), Окс (Крамарич, 46), Вагнер, Ут.
Предупреждения: Стафилидис, 10. Демирбай, 15. Окс, 21. Зюле, 36. Ку Джа Чхоль, 39. Кор, 51. Шер, 90.
"Вердер" - "Боруссия" Д - 1:2
Голы: Шюррле, 5 (0:1). Бартельс, 59 (1:1). Пищек, 71 (1:2).
"Вердер": Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Фриц (Кайнц, 80), Бартельс, Делэйни, Гнабри (Велькович, 27), Бауэр, Писарро (Видвальд, 42), Крузе.
"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер (Дурм, 46), Гинтер, Кастро (Рафаэл Геррейру, 70), Кагава, Шюррле, Ройс (Дембеле, 70), Вайгль, Пулишич.
Предупреждения: Бауэр, 19. Шюррле, 43. Делэйни, 76. Гарсия, 84.
Удаление: Дробны, 39.
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