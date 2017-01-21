Наставник "Суонси": я горжусь своей командой

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент прокомментировал победу своей команды в матче против "Ливерпуля" (3:2) в 22-м туре чемпионата Англии.



"Очевидно, что мы рады этой победе. В первом тайме мы играли очень хорошо, компактно в обороне. На протяжении всего матча мы были уверены в своей победе. Я горжусь своей командой", - цитирует Клемента ВВС.