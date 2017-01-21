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18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (1)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (1)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
13:25
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
"МЮ" ушел от поражения в игре со "Стоком"
"Манчестер Юнайтед" в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью со "Стоук Сити" - 1:1.
Чемпионат Англии
22 тур
"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Мата, 19, Руни, 90+4
"Сток Сити": Грант, Джонсон, Питерс, Шоукросс, Инди, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Ванга, 88)
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Блинд, Эррера, Феллайни (Рашфорд, 56), Погба, Мата (Руни, 67), Мхитарян (Лингард, 73), Ибрагимович
Предупреждения: Арнаутович, 7, Грант, 59, Питерс, 62, Аллен, 90+3
"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 0:1
Голы: Коулман, 87
"Кристал Пэлас": Хеннесси Томкинс, Уорд, Делейни, Данн, Макартур, Панчеон, Кабай (Ледли, 72), Бентеке, Реми (Чун Ён, 61), Шлупп (Таунсенд, 88)
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Баркли (Джагелка, 90+2), Барри (Шнейдерлен, 59), Лукаку, Миральяс (Лукман, 72)
Предупреждения: Холгейт, 26
"Вест Бромвич Альбион" - "Сандерленд" 2:0
Голы: Флетчер, 30, Брант, 36
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ньом, Макаули, Доусон, Брант, Якоб, Шадли (Макклин, 81), Флетчер, Моррисон (Ливермор, 72), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 87)
"Сандерленд": Манноне, Джонс, Анхольт, О'Ши, Джилободжи, Денайер (Борини, 79), Родуэлл, Ханимэн, Янузай (Аничебе, 66), Ларссон, Дефо.
"Мидлсбро" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:3
Голы: Кэрролл, 9, Стуани, 27, Кэрролл, 43, Кальери, 90+4
"Мидлсбро": Вальдес, Френд, Чемберс, Эспиноса, Гибсон,Траоре, Клейтон, Рон, Форшоу (Жестед, 83), Негредо, Стуани (Бэмфорд, 80)
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Байрэм, Крессвел, Рид, Огбонна, Обьянг, Фегули (Коллинз, 83), Ноубл (Фернандеш, 54), Лансини, Антонио, Кэрролл (Кальери, 67)
Предупреждения: Ханимэн, 85, Ньом, 90+2
Чемпионат Англии
22 тур
"Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Мата, 19, Руни, 90+4
"Сток Сити": Грант, Джонсон, Питерс, Шоукросс, Инди, Адам (Афеллай, 63), Шакири (Нгой, 73), Уилан, Аллен, Крауч, Арнаутович (Ванга, 88)
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Блинд, Эррера, Феллайни (Рашфорд, 56), Погба, Мата (Руни, 67), Мхитарян (Лингард, 73), Ибрагимович
Предупреждения: Арнаутович, 7, Грант, 59, Питерс, 62, Аллен, 90+3
"Кристал Пэлас" - "Эвертон" 0:1
Голы: Коулман, 87
"Кристал Пэлас": Хеннесси Томкинс, Уорд, Делейни, Данн, Макартур, Панчеон, Кабай (Ледли, 72), Бентеке, Реми (Чун Ён, 61), Шлупп (Таунсенд, 88)
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Холгейт, Дэвис, Баркли (Джагелка, 90+2), Барри (Шнейдерлен, 59), Лукаку, Миральяс (Лукман, 72)
Предупреждения: Холгейт, 26
"Вест Бромвич Альбион" - "Сандерленд" 2:0
Голы: Флетчер, 30, Брант, 36
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ньом, Макаули, Доусон, Брант, Якоб, Шадли (Макклин, 81), Флетчер, Моррисон (Ливермор, 72), Филлипс, Рондон (Робсон-Кану, 87)
"Сандерленд": Манноне, Джонс, Анхольт, О'Ши, Джилободжи, Денайер (Борини, 79), Родуэлл, Ханимэн, Янузай (Аничебе, 66), Ларссон, Дефо.
"Мидлсбро" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:3
Голы: Кэрролл, 9, Стуани, 27, Кэрролл, 43, Кальери, 90+4
"Мидлсбро": Вальдес, Френд, Чемберс, Эспиноса, Гибсон,Траоре, Клейтон, Рон, Форшоу (Жестед, 83), Негредо, Стуани (Бэмфорд, 80)
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Байрэм, Крессвел, Рид, Огбонна, Обьянг, Фегули (Коллинз, 83), Ноубл (Фернандеш, 54), Лансини, Антонио, Кэрролл (Кальери, 67)
Предупреждения: Ханимэн, 85, Ньом, 90+2
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