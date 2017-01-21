Уэйн Руни - лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед"

Форвард "МЮ" Уэйн Руни спас свою команду от поражения в матче 22-го тура АПЛ против "Сток Сити".



Этот гол стал для 31-летнего форварда 250-м в составе "красных дьяволов" во всех турнирах. Руни обошел Бобби Чарльтона и единолично стал лучшим бомбардиром "МЮ" за всю историю.