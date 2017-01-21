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Уэйн Руни - лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед"

Форвард "МЮ" Уэйн Руни спас свою команду от поражения в матче 22-го тура АПЛ против "Сток Сити".

Этот гол стал для 31-летнего форварда 250-м в составе "красных дьяволов" во всех турнирах. Руни обошел Бобби Чарльтона и единолично стал лучшим бомбардиром "МЮ" за всю историю.
Теги: Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:03
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№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:07) #
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Болеет за:
«Ростов»
Гол красавец ! Расписался Руни профессионально !
Регистрация: 23.09.2016
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