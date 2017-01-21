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18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (1)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (1)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
13:25
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Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Дубль Серхио Рамосa принес "Реалу" победу над "Малагой"
В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле одолел "Малагу".
Чемпионат Испании
19 тур
"Реал Мадрид" - "Малага" 2:1
Голы: Рамос, 36, 45, Аньор, 67
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, (Иско, 26), Начо, Рамос - Модрич, (Ковачич, 83), Каземиро, Кроос, Васкес - Роналду, Бензема, (Мората, 82).
"Малага": Камени - Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос - Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро, (Родригес, 73), - Пеньяранда, (Сантос, 81).
Предупреждения: Каземиро, 39, Камачо, 80, Васкес, 90
Чемпионат Испании
19 тур
"Реал Мадрид" - "Малага" 2:1
Голы: Рамос, 36, 45, Аньор, 67
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, (Иско, 26), Начо, Рамос - Модрич, (Ковачич, 83), Каземиро, Кроос, Васкес - Роналду, Бензема, (Мората, 82).
"Малага": Камени - Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос - Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро, (Родригес, 73), - Пеньяранда, (Сантос, 81).
Предупреждения: Каземиро, 39, Камачо, 80, Васкес, 90
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