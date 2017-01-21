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Дубль Серхио Рамосa принес "Реалу" победу над "Малагой"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле одолел "Малагу".

Чемпионат Испании

19 тур

"Реал Мадрид" - "Малага" 2:1

Голы: Рамос, 36, 45, Аньор, 67

"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, (Иско, 26), Начо, Рамос - Модрич, (Ковачич, 83), Каземиро, Кроос, Васкес - Роналду, Бензема, (Мората, 82).

"Малага": Камени - Вильянуэва, Луис, Росалес, Хуан Карлос - Камачо, Ресио, Форнальс, Аньор, Чори Кастро, (Родригес, 73), - Пеньяранда, (Сантос, 81).

Предупреждения: Каземиро, 39, Камачо, 80, Васкес, 90
Теги: Реал Малага
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