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Жоэль Матип снова сможет играть за "Ливерпуль"

ФИФА разрешила защитнику сборной Камеруна и "Ливерпуля" Жоэлю Матипу участвовать в клубных соревнованиях, сообщает официальный сайт "красных".

Ранее Матип и еще шесть футболистов сборной Камеруна отказались от участия в Кубке африканских наций. Федерация футбола Камеруна попросила ФИФА запретить этим игрокам выступать за свои клубы в течение всего турнира. Но ФИФА отклонила претензии по поводу Матипа, поэтому он вновь может выходить на поле.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 20:12
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