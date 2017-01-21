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Жоэль Матип снова сможет играть за "Ливерпуль"
ФИФА разрешила защитнику сборной Камеруна и "Ливерпуля" Жоэлю Матипу участвовать в клубных соревнованиях, сообщает официальный сайт "красных".
Ранее Матип и еще шесть футболистов сборной Камеруна отказались от участия в Кубке африканских наций. Федерация футбола Камеруна попросила ФИФА запретить этим игрокам выступать за свои клубы в течение всего турнира. Но ФИФА отклонила претензии по поводу Матипа, поэтому он вновь может выходить на поле.
Ранее Матип и еще шесть футболистов сборной Камеруна отказались от участия в Кубке африканских наций. Федерация футбола Камеруна попросила ФИФА запретить этим игрокам выступать за свои клубы в течение всего турнира. Но ФИФА отклонила претензии по поводу Матипа, поэтому он вновь может выходить на поле.
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