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Тульский "Арсенал" на сборе сыграет с "Пахтакором"

Тульский "Арсенал" проведет контрольный матч с ташкентским "Пахтакором" на тренировочном сборе в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча пройдет 18 февраля.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 20:22
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