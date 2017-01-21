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Юношеская сборная России по футболу выиграла мемориал Гранаткина

Юношеская сборная России победила сверстников их Казахстана в финальном матче международного турнира памяти Валентина Гранаткина. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в прошедшей встрече забил Никита Поляков.

Футбол. Мемориал Гранаткина. Юноши

Россия — Казахстан — 1:0

Голы: 27, Поляков — 1:0
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 21:37
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:39) #
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Молодцы мальчишки!!!
Регистрация: 28.12.2015
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