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"ПСЖ" обыграл "Нант"

Чемпионат Франции

21 тур

"Нант" - "ПСЖ" 0:2

Гол: Кавани, 22, 65

"Нант": Дюпе, Дюбуа, Лима, Джиджи, Карлос, Ронжье, Илоки (Пардо, 46), Жилле, Арит (Томассон, 75), Сала, Бамму (Стемпиньски, 67)

"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Мотта, Верратти (Рабио, 76), Матюиди, Моура, Дракслер (Ди Мария, 69), Кавани (Бен-Арфа, 83)

Предупреждения: Верратти, 30, Карлос, 65, Пардо, 69
Теги: ПСЖ Нант
Сегодня, 21:38
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