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21:38
"ПСЖ" обыграл "Нант"
"ПСЖ" обыграл "Нант"
18:25
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (5)
Виталий Мутко: совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и "Спартаке-2" исключено (5)
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата (1)
"ПСЖ" обыграл "Нант"
Чемпионат Франции
21 тур
"Нант" - "ПСЖ" 0:2
Гол: Кавани, 22, 65
"Нант": Дюпе, Дюбуа, Лима, Джиджи, Карлос, Ронжье, Илоки (Пардо, 46), Жилле, Арит (Томассон, 75), Сала, Бамму (Стемпиньски, 67)
"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Мотта, Верратти (Рабио, 76), Матюиди, Моура, Дракслер (Ди Мария, 69), Кавани (Бен-Арфа, 83)
Предупреждения: Верратти, 30, Карлос, 65, Пардо, 69
21 тур
"Нант" - "ПСЖ" 0:2
Гол: Кавани, 22, 65
"Нант": Дюпе, Дюбуа, Лима, Джиджи, Карлос, Ронжье, Илоки (Пардо, 46), Жилле, Арит (Томассон, 75), Сала, Бамму (Стемпиньски, 67)
"ПСЖ": Трапп, Менье, Максвелл, Маркиньос, Силва, Мотта, Верратти (Рабио, 76), Матюиди, Моура, Дракслер (Ди Мария, 69), Кавани (Бен-Арфа, 83)
Предупреждения: Верратти, 30, Карлос, 65, Пардо, 69
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