Славен Билич: Кэрролла на поле трудно остановить

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал победу своей команды в матче против "Мидлсбро" (3:1) в 22 туре АПЛ.



"Эта неделя получилась хорошей. Мы правильно использовали импульс после победы над "Кристал Пэласом". Из недели в неделю Кэрролл становится лучшим. Он остается непревзойденным игроком на поле. Его очень трудно остановить. Он полностью отдается игре", - приводит его слова Sky Sports.