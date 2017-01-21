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Славен Билич: Кэрролла на поле трудно остановить
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал победу своей команды в матче против "Мидлсбро" (3:1) в 22 туре АПЛ.
"Эта неделя получилась хорошей. Мы правильно использовали импульс после победы над "Кристал Пэласом". Из недели в неделю Кэрролл становится лучшим. Он остается непревзойденным игроком на поле. Его очень трудно остановить. Он полностью отдается игре", - приводит его слова Sky Sports.
"Эта неделя получилась хорошей. Мы правильно использовали импульс после победы над "Кристал Пэласом". Из недели в неделю Кэрролл становится лучшим. Он остается непревзойденным игроком на поле. Его очень трудно остановить. Он полностью отдается игре", - приводит его слова Sky Sports.
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